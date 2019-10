Domenica tutti in campagna per la giornata delle fattorie didattiche aperte

Domenica 13 ottobre le fattorie didattiche del Veneto saranno aperte al pubblico che potrà partecipare a visite e laboratori didattici per la sensibilizzazione e l'educazione ai valori della campagna e della vita contadina. Sarà un'occasione per far diventare i fienili, le stalle, i pollai e le scuderie luoghi d'incontro e musei per grandi e piccini. Tra le tante aziende agricole che aprono le loro porte al pubblico c'è anche un’azienda florovivaistica che per l’occasione mette a disposizione il vivaio per una seduta di psicorilassamento con tanto di laboratorio sulle proprietà dei fiori di bach, ci inoltre sono percorsi dedicati alla macinatura dei cereali nei mulini per fare il pane, esposizioni di collezioni di trattori, laboratori sulle piante aromatiche, percorsi alla scoperta del mondo delle api e dimostrazioni su come si fa il formaggio. Tra le altre attività ci sono passeggiate in campagna organizzate e pet therapy

«Si tratta di un’occasione imperdibile – sottolinea il presidente di Coldiretti Venezia Andrea Colla – le fattorie didattiche durante l’anno sono i luoghi ideali per le uscite delle classi o le gite scolastiche, appresentano un ponte strategico tra campagna e centri urbani collocandosi sempre più in maniera adeguata nei programmi educativi dei docenti: passare del tempo a contatto con la natura, incentivare la manualità, approcciarsi agli animali domestici, preparare la merenda e stare all’aria aperta è un toccasana per i genitori quanto per gli alunni».

L’operatore agricolo accoglierà, secondo orari concordati e in base a prenotazioni, gruppi e singoli offrendo ciò che di meglio prevede la civiltà contadina, come la tradizione, l’ospitalità, la bontà del cibo e il senso della festa rurale.

Per prenotazioni e informazioni aggiuntive consultare la pagina Facebook Fattorie Didattiche Aperte.