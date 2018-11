Anche quest'anno, per la terza volta consecutiva, la Municipalità di Lido Pellestrina celebra la “Giornata nazionale degli alberi”. L'obiettivo è di sensibilizzare la popolazione su un tema fondamentale come quello della salvaguardia del nostro patrimonio arboreo, in questi giorni ancora più di attualità, dopo i disastrosi eventi meteo che hanno colpito le montagne venete.

Nuovi alberi

Il calendario prevede, per venerdì 30, alle 10, un incontro nella sala del Consiglio della Municipalità, in via Gallo, al Lido, in cui verranno presentati i lavori svolti dagli studenti dell'istituto comprensivo “Ongaro”; ci sarà un incontro con Cristina Romieri, di Italia Nostra; sarà proiettato il video Le foreste e l'uomo, si terranno momenti musicali e di lettura, oltre ad un laboratorio. Infine, nel cortile verranno piantati alcuni nuovi alberi donati dai vivai dell'isola.

La mostra

La celebrazione della “Giornata degli alberi” continuerà sabato 1 dicembre, alle 18.30, con l'inaugurazione, alla Galleria delle cornici, in via Gallo, al Lido, della mostra collettiva pittorica dedicata proprio al tema della conservazione e della valorizzazione del nostro patrimonio arboreo, che resterà aperta sino al 7 dicembre.