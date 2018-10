Giornata della salute mentale: mercoledì consulenze libere a Venezia

In occasione della Giornata mondiale della Salute mentale che si celebra il 10 ottobre, anche i servizi dell’Ulss 3 Serenissima sono attivi per un momento di sensibilizzazione e di ascolto, rivolto in particolare verso il pubblico femminile e dedicato alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento.

Open Day di Onda

I servizi dell’azienda sanitaria veneziana si uniscono a quelli delle oltre 120 strutture che, su tutto il territorio nazionale, aderiscono all’Open Day di Onda e aprono quindi le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, conferenze e info point dedicati alla salute mentale. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.

Orari

A Palazzo Boldù a Venezia, mercoledì 10 ottobre, in orario 11.30-13, si svolgono incontri informativi, di orientamento e di ascolto con la psicologa del Centro di Salute Mentale, per le donne che ne fanno richiesta, telefonando allo 041.5294811, dalle 10 alle ore 12. Se sarà necessario le visite si svolgeranno anche nella giornata di venerdì 12 ottobre. Colloqui psicologici si svolgono anche al Centro di Salute Mentale di via Miranese a Mestre, sempre nella giornata di mercoledì 10 ottobre, dalle 14 alle 18, senza necessità di prenotazione.

Il sito

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. L’Open Day di Onda sulla Salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG).