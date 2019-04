Check up gratuiti a Mestre nella giornata dedicata al welfare

Il Veneto Welfare Day, in programma l'11 aprile 2019, è una giornata dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sui temi del benessere dei lavoratori. L'evento vedrà il coinvolgimento, tra gli altri, di Sani.in.Veneto, che si occupa di fondi sanitari integrativi territoriali: l’intento è promuovere e incentivare iniziative di sensibilizzazione, in particolare su previdenza e sanità integrativa.

Check up a Mestre

Per l'occasione Sani.in.Veneto mette a disposizione, anche sulla terraferma veneziana, materiali informativi, gadget, approfondimenti e check up gratuiti di prevenzione e tutela della salute (senologico, cardiologico, posturale e altri). Nel dettaglio: in via Ca' Marcello 10, a Mestre, screening oculistico dalle ore 10.00 alle ore 13.00; in via Rampa Cavalcavia 229 (accessibile da via Torino e da via Ca' Marcello, sotto il cavalcavia della Vempa) screening posturale dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; in via Torino 2, screening cardio metabolico, in unità mobile, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, attività informativa sulle tutele offerte dal Fondo e distribuzione gadget.

Welfare day

I numeri delle iniziative messe in campo giovedì 11 aprile in tutto il territorio regionale sono importanti, a sottolineare l’esigenza di sostenere la cultura e la promozione del welfare integrato. Il programma della giornata prevede un convegno regionale a Venezia, dalle 9 alle 13 presso l’aula magna dell’università IUAV, che riunirà attorno a un tavolo istituzioni e massimi esperti di welfare per confrontarsi sulle sfide della previdenza complementare e sanitaria e su esperienze virtuose di secondo welfare e welfare aziendale. Sparsi nel territorio sono previsti più di 30 incontri, 50 camper itineranti e oltre 200 infopoint, organizzati da Associazioni di categoria, Sindacati, Patronati e CAF, Università, Scuole, Centri di formazione, Camere di commercio, imprese, Istituti di credito e assicurazioni, che hanno aderito all’iniziativa. Il programma completo della giornata Veneto Welfare Day è consultabile sul sito: venetowelfare.com/eventi-welfare-day