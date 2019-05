Giro d'Italia, strade chiuse: come cambia il trasporto extraurbano di Actv

Il Giro d'Italia attraverserà la provincia di Venezia giovedì 30 maggio 2019. Una data importante per i comuni del Miranese, che comporterà, giocoforza, delle modifiche alla circolazione stradale , e con essa, anche al servizio automobilistico extraurbano di Actv. Ecco di seguito come sarà riformulato il servizio di trasporto:

Deviazioni Santa Maria di Sala - Borgoricco

LINEA 3E MIRANO – BORGORICCO/S.M. DELLE BADESSE

DALLE 14 ALLE 18

Provenienti da Mirano, giunti in via Desman, rotatoria località Tre Ponti, effettuano evoluzione, ripercorrono via Desman ed effettuano capolinea provvisorio alla fermata cod. 2541, posta prima dell’incrocio con via Ugo Foscolo, a Veternigo; in direzione Mirano, effettuano la partenza dal capolinea provvisorio di via Desman a Veternigo con orario di transito.

LINEA 17E MIRANO – CALTANA

DALLE 5 ALLE 14

Provenienti da Mirano, giunti alla rotatoria di via Cavin di Sala con via Marconi a S. Maria di Sala, proseguono a destra per quest’ultima, a sinistra per via Gaffarello, a sinistra per via Noalese (svolta agevolata da agenti della Polizia Locale) e dall’incrocio con via Cavin di Sala riprendono il regolare percorso; in partenza dal capolinea di Caltana, percorso inverso. In sostituzione delle fermate sospese del centro di S. Maria di Sala è attivata una coppia provvisoria di fermate in via Cavin di Sala, prima dell’incrocio con via Marconi.

DALLE 14 ALLE 20

Provenienti da Mirano, giunti alla rotatoria di via Cavin di Sala con via Accopè Fratte a S. Maria di Sala, proseguono a sinistra per quest’ultima, a destra per via Caltana, a sinistra per via Marinoni da dove si portano al capolinea; in partenza dal capolinea, percorso inverso. In sostituzione delle fermate sospese è attivata una coppia provvisoria di fermate in via Accopè Fratte, dopo la rotatoria con via Cavin di Sala.

Deviazioni Zero Branco - Scorzè

LINEA 2E SCORZÈ - R. S. MARTINO

Da Scorzè capolinea, prosegue senza transitare per Scorzè centro; da R.S. Martino e via Onaro, percorso inverso.

LINEE 6E MESTRE - SCORZÈ, 11E da MIRANO SCUOLE - SCORZÈ e 12E MOGLIANO - SCORZÈ

Da Mestre/Mogliano/Mirano, giunti in via Castellana a Scorzè, effettuano capolinea di arrivo/partenza di fronte al distributore Eni posto all’incrocio tra via Venezia, via Cercariolo e via Moglianese con partenza 3’ dopo l’orario previsto;

LINEA 9E MOGLIANO FS - ZERO BRANCO/BADOERE

Da Mogliano, giunti in via I° Maggio, prima del centro di Zero Branco, limitano le corse al parcheggio del cimitero da dove, con orario di transito, ripartono in direzione Mogliano.