Giuliano Amato a Ca' Foscari per una lectio magistralis

Giuliano Amato, giudice della Corte costituzionale e importante figura politica (fu due volte presidente del Consiglio e più volte ministro), sarà ospite dell’università Ca’ Foscari Venezia con una lectio magistralis dal titolo “I diritti fondamentali degli europei fra legislatori e Corti”. L'appuntamento è per venerdì 24 maggio alle 15 presso l’auditorium Santa Margherita ( Dorsoduro 3689). L’incontro è promosso dal dipartimento di Economia e dal dottorato di ricerca in Diritto, mercato e persona.

Giuliano Amato

Professore emerito all’IUE di Fiesole e alla Sapienza di Roma, membro del Parlamento per 18 anni, ministro dell’Interno, due volte ministro del Tesoro e due volte presidente del Consiglio, ha anche presieduto la Commissione internazionale sui Balcani nel 2003- 2005 ed è stato vicepresidente della Convenzione sul futuro d’Europa nel 2002-2003. Honorary Fellow dell’American Academy of Arts and Sciences e già presidente della Scuola Superiore Sant'Anna e dell’Istituto Treccani, è attualmente giudice della Corte costituzionale. Ha scritto libri e articoli su antitrust, libertà individuali, forma di governo, integrazione europea e su vari temi politici.