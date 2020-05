Da sabato tutti i traghetti da parada saranno in funzione

Da sabato prossimo, 30 maggio 2020, i traghetti da parada, il caratteristico mezzo di trasporto pubblico condotto dai gondolieri per passare più velocemente da una parte all'altra del Canal Grande e molto utilizzato dai cittadini, torneranno in servizio ampliando i loro orari. Il 18 maggio scorso erano stati rimessi in servizio i traghetti "da parada" di Santa Sofia e San Tomà per facilitare la mobilità cittadina. Ora i gondolieri sono pronti a tornare alla normalità, non solo estendendo gli orari per i primi due traghetti già attivi (Santa Sofia dal lunedì al sabato 8.30-18, domenica e festivi 9-18 e San Tomà dal lunedì al sabato 7.30 -18, domenica e festivi 9-18), ma anche rimettendo in servizio quelli del Giglio (tutti i giorni 9-14), della Dogana ( tutti i giorni 9-13) e del Carbon (da lunedì a venerdì 9-12 e chiuso sabato, domenica e festivi).

«Anche noi gondolieri, - commenta il presidente dell’associazioni gondolieri Andrea Balbi - nonostante questi mesi siano stati particolarmente difficili, abbiamo sempre voluto impegnarci per fare in modo che la città potesse tornare alla normalità e, sempre da sabato prossimo, potremmo finalmente tornare a vogare sulle nostre gondole. Sarà un giorno emozionante nel quale Venezia potrà tornare a vedere le sue tipiche imbarcazioni solcare le acque dei suoi caratteristici canali e rii».