Bando Erp, c'è la graduatoria provvisoria

È uscita la graduatoria provvisoria del bando Erp, anno 2019, valido per le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. È suddivisa in due distinte liste: Venezia centro storico e isole, terraferma veneziana. Resta pubblicata per 30 giorni dall'8 gennaio fino al 6 febbraio 2020 ed è consultabile sul sito internet del Comune di Venezia ai seguenti link:

https://www.comune.venezia.it/it/content/bando-erp-anno-2019-0

https://portale.comune.venezia.it/albopretorio

Per la consultazione della graduatoria è necessario premunirsi del numero di protocollo generale indicato sul documento della domanda presentata. Entro il termine improrogabile del 6 febbraio i richiedenti hanno inoltre facoltà di chiedere informazioni sull'istruttoria e il punteggio conseguito contattando il numero 041041 DiMe (canale informativo del Comune di Venezia) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, depositare formale ricorso, anche contenente documentazione integrativa per il riconoscimento di condizioni oggettive e soggettive possedute al momento della pubblicazione del bando.