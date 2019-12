La Grande Mano del Vega ripulita da un gruppo di cittadini anonimi

La Grande Mano realizzata dallo scultore Mario Irraràzabal in occasione della Biennale del 1995 e poi donata alla città è stata ripulita da un gruppo di cittadini anonimi con un flash mob notturno. L'opera, posizionata dal 1996 presso il Vega, mostrava evidenti segni di usura e l'intervento dei cittadini ha voluto portare all'attenzione di tutti le condizioni precarie di conservazione della scultura.

I "pulitori" della Grande Mano, hanno deciso di cogliere l'opportunità lanciata dalla pagina Instagram "Angoli di Vega" per fotografare la quotidianità dei lavoratori della struttura e immortalare con tono ironico ma propositivo, le situazioni di disagio degli spazi. Attraverso la call FridaysForVega, il profilo social, ha invitato a compiere piccole azioni per riqualificare il parco tecnologico, come la pulizia di ambiti o zone interessate dalla presenza di rifiuti, e la pulizia della scultura è stata una di quelle.

L'azione dei volontari è stata quella di rimuovere i rifiuti intorno alla base della statua, potare le fronde circostanti e installare un delimitatore per musei, con tanto di targhetta che riporta le informazioni sull’opera che rappresenta una parte del patrimonio culturale del territorio.



«L’operazione di ripulitura - riferisce la pagina "Angoli di Vega" - è stata possibile grazie all'opera di un gruppo di persone comuni, che ritengono che la riqualificazione degli spazi del Vega debba muovere dal basso e dalla buona volontà di coloro che di questi spazi usufruiscono».