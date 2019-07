Il Comune scrive all'Unesco: il ministro è l'unico responsabile dell'immobilismo sulle grandi navi

«Sarà solo responsabilità del ministro Toninelli», dice il sindaco Luigi Brugnaro, «se Venezia finirà nella lista dei siti Unesco a rischio». Perché «il ministro «è inesistente per Venezia, non ha mai cercato nessun rapporto e ci ha sbeffeggiato. È venuto in elicottero, ha incontrato i comitati anziché il sindaco, che è stato eletto dai cittadini. E così facendo ha offeso la città. Con lui non riusciamo a dialogare».

Grandi navi

Il principale tema ancora irrisolto, in occasione del comitato patrimonio mondiale Unesco in corso in questi giorni, è quello delle grandi navi. Su questo punto è tutto da rifare, visto che Toninelli ha escluso la soluzione Marghera disconoscendo quanto concordato dal "comitatone" del novembre 2017. Il comitatone, ha ricordato Brugnaro, «era stato convocato come previsto dalla legge. Prevedeva che le navi più grandi arrivarssero a Marghera, lungo lo stesso canale che oggi è percorso dalle navi prodotte da Fincantieri, mentre quelle medie e piccole avrebbero percorso il Vittorio Emanuele fino alla Marittima».

Rischio "black list"

Stamattina l'amministrazione comunale ha illustrato l'atto di indirizzo che sarà inviato allo stesso Comitato Unesco, riunito dal 30 giugno al 10 luglio a Baku in Azerbaigian. In pratica il Comune di Venezia chiede all'Unesco di confermare la "draft decision" del passaggio attraverso la bocca di porto di Malamocco e il Vittorio Emanuele, che in precedenza l'Unesco aveva valutato positivamente con un "welcome". Nel documento si fa riferimento alle «annunciate iniziative del ministro delle Infrastrutture in materia di attività crocieristica che appaiono improvvide ed improvvisate, in quanto non sono né concordate né oggetto di confronto e neppure di informativa con le autorità locali. Inoltre si evidenzia come allontanamenti dal percorso avrebbero solo l’effetto di dilazionare ancora una volta, sine die, la risoluzione del passaggio delle grandi navi nel Bacino di San Marco. L'inserimento di “Venezia e la sua laguna” nella “danger list” dell’Unesco - specifica l'atto di indirizzo - sarebbe una responsabilità oggettivamente da attribuirsi al ministero delle Infrastrutture».

Le azioni della giunta

Il documento parla anche d'altro, e in particolare degli sforzi compiuti dall'amministrazione per controllare il turismo, favorire la residenzialità e limitare i fenomeni contrari al decoro. Eccoli per punti: