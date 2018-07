Mamme in acqua, con il pancione per prepararsi meglio al parto: le iniziative Ulss3

“Gli incontri in acqua – spiega la dottoressa Maria Cristina Mambelli, direttrice del servizio Infanzia Adolescenza e Famiglia dell’Ulss 3 – costituiscono per le donne in attesa un’esperienza con molti risvolti positivi. A cominciare dal fatto che stimolano, in un contesto nuovo e ‘liquido’, la curiosità di conoscere il proprio corpo in cambiamento. Grazie al sostegno dell’acqua, la donna in gravidanza riceve benefici fisici: la pancia infatti si alleggerisce e diminuiscono le tensioni a livello lombare e delle articolazioni degli arti inferiori; e questo permette, secondo le attività scelte, di tonificare o rilassare i muscoli e migliorare la circolazione sanguigna e linfatica. Durante le sedute in piscina, poi, è possibile concentrare l’attenzione sulla respirazione, che a sua volta favorisce il rilassamento e la presa di coscienza del proprio corpo e delle sensazioni legate alla crescita della pancia”.

Il ciclo proposto ad ogni gestante prevede quattordici incontri, di cui sette svolti in piscina. I gruppi sono omogenei per età gestazionale e composti da un numero di circa 12-15 partecipanti.

“L’Ulss 3 Veneziana è impegnata – spiega il direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben – in lavoro ad ampio spettro a tutela e sostegno della maternità nella Città storica. Non solo quindi la garanzia della continuità del Punto Nascite del Civile, ma anche iniziative come questa, che nel corso del primo anno di attività ha portato a partecipare, qui nella piscina di Sant’Alvise, 120 gestanti veneziane. Prevediamo di far compiere questo percorso di riscoperta, ogni anno, ad un centinaio di mamme in gravidanza. La stessa esperienza si svolge da anni a Mestre, nella piscina del Terraglio, con circa 250 utenti ogni anno. E come Ulss3 Serenissima abbiamo già siglato le convenzioni con impianti locali per avviare l’esperienza di ‘Mamme in Acqua’ anche nel Distretto di Mirano-Dolo e prossimamente a Chioggia. Questa che viene svolta in piscina è solo una parte dell’attività che i nostri servizi organizzano a sostegno alla gravidanza e alla genitorialità, ma è una parte peculiare, e qui a Venezia, città d’acqua ma anche città complessa quanto a fruizione di servizi e di strutture, il successo di questa proposta diventa ancora più significativo”.