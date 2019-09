Green economy: innovazione, trasformazione e cambiamento per un marketing sostenibile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Giovedì 19 settembre a Villa Corò (Marano di Mira – VE) si terrà il terzo incontro di Business Innovation Hub e si parlerà di Green Economy e marketing sostenibile. È ormai evidente come la “green practice” e la sostenibilità ambientale siano collegate alle performance e al successo di un’impresa. Si tratta di una sfida imprenditoriale e organizzativa sempre più importante, che le aziende italiane hanno da poco iniziato ad affrontare.

Ma cosa succede quando la Green Economy incontra il digitale? Ne parleremo proprio giovedì 19 settembre insieme a degli ospiti d’eccezione. Inizierà Gianni Dalla Mora, founder del famoso brand di scarpe Womsh, realizzate nel distretto della Riviera del Brenta, in collaborazione con aziende certificate e rispettose delle condizioni dei propri lavoratori. Le scarpe Womsh vengono prodotte ottimizzando le risorse e riducendo i consumi, compensando inoltre l’intera quota di CO2 immessa nell’ambiente attraverso la creazione e la tutela di foreste sia a livello nazionale che internazionale.

Seguirà un eccellente esempio di “Sharing Economy” con Caterina Maestro che porterà il case-history di Dress You Can: una start-up tutta italiana di noleggio abiti e scarpe dove condividere i propri e affittare un capo per un’occasione speciale. La logica alla base di questo nuovo modo di rendere accessibile l’alta moda è quella di economia circolare, mantenendo il valore e l’utilizzo di un capo d’abbigliamento il più a lungo possibile. Si parlerà di Green Marketing con Pietro Pitingolo, Sales e Marketing Manager di SunCity, forte della recente partnership con la lombarda A2A: l’energia è una risorsa da condividere e l’efficientamento energetico rappresenta un’opportunità per tutti, bisogna percorrere questa strada per migliorare il presente e costruire un futuro sostenibile. L’ultimo speech della serata sarà a cura di Davide Cini, founder delle agenzie di comunicazione Tratti e Linkness. Le aziende si sono poco a poco trasformate da "semplici" imprese, il cui unico obiettivo era ottenere un profitto e spiegare al pubblico il proprio prodotto, a media company, aziende che in un contesto di saturazione e indifferenziazione di contenuti provano a emergere con un valore in più.

La serata si concluderà con un aperitivo di relazione, un’opportunità di Networking per tutti i partecipanti. La partecipazione è gratuita, per maggiori informazioni e per iscrizione mandare una mail a segreteria@bi-hub.com oppure online sul sito https://www.bi-hub.com/