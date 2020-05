Non tutti si comportano in modo civile: mascherine e guanti gettati a terra dopo l'utilizzo | VIDEO

Sono tante le segnalazioni, ricevute in questi giorni, di residenti delle aree periferiche del comune di Venezia che lamentano comportamenti incivili da parte di alcuni passanti. In particolare, è stata denunciata la grande quantità di guanti e mascherine gettate a terra dopo l’utilizzo. Abbiamo documentato la situazione a Mestre, tra il quartiere Pertini e via Bissuola, e lungo via Altinia, a Favaro. Le immagini raccolte testimoniano la mancanza di rispetto verso l’ambiente e i concittadini: l’erba, le piante, i fiori e il paesaggio urbano contaminati da una sporcizia quanto mai evitabile.

Ricordiamo, a tal proposito, l’importanza del corretto smaltimento di guanti e mascherine: dopo l’utilizzo, i guanti di lattice e nitrile devono essere gettati nell’indifferenziata. Se composti da vinile, invece, dovranno essere smaltiti nei raccoglitori della plastica. L’Istituto Superiore di Sanità si è espresso anche riguardo lo smaltimento delle mascherine monouso, sottolineando che dovranno essere gettate nei rifiuti indifferenziati. Altre informazioni sul conferimento dei dispositivi di protezione, e dei rifiuti in generale, sono disponibili in questo opuscolo del ministero della Salute.