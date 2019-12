Blocco dell'impianto di osmosi all'ospedale di Portogruaro: tredici pazienti trasferiti a San Donà e Jesolo

Lunedì mattina si è verificato il blocco nell’impianto di osmosi in funzione all'unità di Nefrologia e Dialisi presso l'ospedale di Portogruaro.

Il disguido

Pertanto l’attività di emodialisi non è iniziata. I tredici utenti che dovevano effettuare il trattamento in tale sede sono stati trasferiti nelle emodialisi ospedaliere di San Donà di Piave e Jesolo, con mezzi aziendali. Dopo l'intervento dei tecnici dell’impianto si sarà in grado avere i tempi per la riattivazione. L'Azienda Ulss 4 si scusa per il disagio arrecato ai dializzati, la rottura dell'impianto di osmosi era imprevedibile.