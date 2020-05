L'universo dei supereroi DC sbarca a Venezia: Harley Quinn nella cover di Cavazzano

Da giovedì 4 giugno partiranno ufficialmente le pubblicazioni DC Comics a cura di Panini Comics. Superman, Batman, Wonder Woman e i più grandi supereroi dell'Universo DC Flash troveranno nuova vita negli albi e nei volumi che l'editore di Modena renderà disponibili in formato cartaceo e digitale. E tra le dieci serie spillate c'è anche quella di Harley Quinn, disponibile con cadenza mensile (dal 25 giugno). Il numero uno di questa serie è una prestigiosa City Edition: la cover è infatti ambientata in laguna. Un’illustrazione realizzata da Giorgio Cavazzano, maestro della matita di Mirano che ha scelto di rappresentare Harley Quinn sull’iconico Ponte di Rialto. Si tratta di un artwork unico, un pezzo da collezione disponibile anche in una versione in serie limitata e rinominata per l’occasione Museum Edition (senza elementi grafici in copertina e stampata a colori su carta Tintoretto da 250 grammi).

Harley Quinn a Venezia, ma non solo

Le altre serie principali che saranno pubblicate sono Batman, Justice League, Wonder Woman, Batman/Superman, Lanterna Verde, Superman, Aquaman, Flash e DC Crossover. Tutti i numeri uno di questi spillati saranno speciali City Edition e Museum Edition realizzate da altrettanti maestri del disegno: Lee Bermejo, Simone Bianchi, Lelio Bonaccorso, Matteo Cremona, Gabriele Dell’Otto, Emanuela Lupacchino, Milo Manara, Francesco Mattina, Andrea Sorrentino.