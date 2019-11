Hazuna colpisce ancora: l'artista di Scorzè canta "After Midnight" | VIDEO

Hazuna continua a far parlare di sé. La cantante e produttrice indipendente di Scorzè, vero e proprio fenomeno social, sta spopolando su Youtube con il suo nuovo singolo, After Midnight. In poco più di 1 mese dal lancio, il video del brano ha ottenuto oltre 200mila visualizzazioni da tutta Europa, che fanno salire a oltre 2,5 milioni le views complessive ai suoi brani più popolari: Can't Hold Down e Fake Rich.