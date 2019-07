Elisa "Helly" Montin, classe 1994, è una batterista che si sta affermando sempre di più nel mondo della musica. Dopo aver vinto l'ambito contest Hit Like A Girl nel 2017, il suo progetto musicale non si è più fermato e, anzi, è tuttora in continuo sviluppo creativo. Sabato 27, a partire dalle 21, suonerà a Noale, sua città natale, in un evento organizzato dal Noale Dream Bar.

(Credits: video Elisa: design2taste.org; regia di Giampaolo De Marchi).