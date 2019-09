"Helly" Montin suonerà la batteria nel nuovo disco degli Hocculta

Helly, alias Elisa Montin, la drummer metal di Noale, aggiunge una perla alla sua carriera. Nei giorni scorsi è stata scelta per la registrazione del nuovo disco degli Hocculta, band italiana metal rock molto nota negli anni '80, che dopo un periodo di silenzio si è rimessa in gioco e si prepara ad uscire con un nuovo lavoro discografico.

Helly nel nuovo disco degli Hocculta

La notizia è stata annunciata dalla stessa batterista sul suo profilo social, a pochi giorni dal suo primo concerto a Noale (in programma venrdì 20 settembre alle 21.30, sotto la torre delle campane), in cui presenterà in anteprima il primo album da solista “Helly”. «Sono entusiasta per l’opportunità chi mi viene data di far parte di questo nuovo progetto, - spiega Elisa - e ringrazio i ragazzi per avermi scelta. Mi sento molto ispirata dal sound dei brani del disco perché mi fanno sentire davvero nel mio habitat naturale. Si tratta di un’esperienza davvero divertente ed appassionante. Non succede spesso che band con alle spalle più di trent’anni di musica riescano a proporre progetti interessanti, al passo coi tempi e al tempo stesso in linea con il carattere fondamentale della loro storia ma i nuovi Hocculta senza badare tanto alle mode o ai trend di mercato, hanno messo insieme un repertorio con un sound intrigante».