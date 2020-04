"Here comes the Sun": Jesolo pensa al rilancio con un'iniziativa social

Si chiama Here comes the sun la prima azione di comunicazione della destinazione Jesolo, messa in campo per cominciare il contrasto a Covid-19 sul piano turistico. Una campagna virale che vuole accompagnare, insieme ai cittadini residenti, la località fuori da questo momento difficilissimo, percorrendo il passaggio dal momento della cura a quello del rilancio.

Obiettivi

La nota canzone dei Beatles nelle sue parole dispiega un inno alla rinascita, all’estate che finalmente ci ritrova dopo il lungo inverno: “ecco che arriva il sole / e dico che va tutto bene”. Una task force d’emergenza quella che vede in prima fila i cittadini, l’amministrazione comunale e gli stakeholder del territorio, fino ad arrivare agli influencer che hanno messo a disposizione la loro immagine e la loro audience per la causa comune. «Questo è il tempo di raccontare i nostri valori, la nostra cura, la nostra forza nell’essere uniti anche se distanti – spiega il Sindaco di Jesolo Valerio Zoggia -. È il nostro gesto di affetto verso la terra che abitiamo e amiamo. La città di Jesolo è la prima destinazione turistica italiana che con i suoi cittadini comunica attraverso una campagna social la bellezza di essere una comunità coesa. La campagna si chiama Here comes the sun, come il titolo della canzone dei Beatles, e vuole accompagnare Jesolo e il suo territorio oltre questa circostanza difficilissima, fino al momento del rilancio, che arriverà!»

Idea

Una comunicazione orizzontale rivolta a residenti e turisti, senza soluzione di continuità. Lontani oggi, più vicini domani, è la promessa lanciata al mondo guardando specialmente all’Italia. Perché dal mercato domestico si dovrà ripartire. Jesolo comunica così tutta la sua coesione sociale con l’obiettivo di emergere e differenziarsi: sia rispetto alle campagne di comunicazione che sono state lanciate da altre località, sia rispetto al “comune senso civico” dimostrato da tutti noi italiani seguendo il decreto #iorestoacasa, diventato ormai un hashtag virale. La campagna è partita alcuni giorni fa sui social e vede protagonisti gli jesolani – in primis proprio loro, i cittadini residenti; una foto da casa con il richiamo al simbolo per eccellenza della città: la paperella del Lido di Jesolo-Venezia. Potrà essere un disegno, un soprammobile, un origami… Un salvagente, come nella versione originale. Spazio alla libera creatività di ognuno. Dal contributo di tutti nascerà un video sulle note di Here comes the sun che racconterà Jesolo e le sue Persone. «L’iniziativa rientra all’interno di un piano strategico che partendo dal difficile momento che stiamo vivendo prova a costruire un percorso che dovrà essere sviluppato parallelamente all’evolversi delle fasi di questa emergenza» – continua il sindaco. Si parte dal consolidamento della brand Jesolo e dai suoi valori che, andato al di là dell’offerta turistica, potranno sostanziarla di nuova linfa. La campagna proseguirà seguendo questo filo rosso nelle prossime settimane fino a quando Jesolo, e il Paese intero, saranno nuovamente in sicurezza, liberi di muoversi e di scegliere. La campagna evolverà ancora per assestarsi nella fase del rilancio. «Ma questa è una storia che racconteremo insieme tra qualche settimana…» – conclude Zoggia.

Per partecipare

Fai una foto da casa tua e condividila su Facebook o su Instagram.

Ricorda, devono esserci questi tre elementi:

1. la scritta HERE COMES THE SUN

2. la scritta JESOLO

3. la PAPERELLA del Lido di Jesolo-Venezia, simbolo della città. Può essere disegnata o essere un cammeo all’interno della foto. Spazio alla creatività!

Menziona sempre @cittadijesolo @visitjesolo.it e utilizza gli hashtag #jesolo e #herecomesthesun in questo modo potremo condividere il tuo contributo sul social wall della campagna!