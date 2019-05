Non solo concerti, Home Venice «sarà un evento unico, in una città unica» | VIDEO

"Once in a lifetime". Questo lo slogan con cui stamattina a Ca' Farsetti è stata presentata la prima edizione dell'Home Venice Festival, che dal 12 al 14 luglio promette di riempire il parco San Giuliano di Mestre non solo di musica, ma anche di tutte le forme in cui si sviluppa l'arte. All'incontro con la stampa erano presenti il sindaco di Venezia e il founder di Home Venice Festival, Amedeo Lombardi.

Home Venice, gli ultimi annunci

La grande musica a San Giuliano

«Venezia parla ai giovani, anche sul lato del divertimento: avevamo promesso il ritorno della grande musica a San Giuliano, ed eccoci qui, con un evento che guarda all'intera area metropolitana e che ribadisce la grande capacità attrattiva dei talenti della nostra città - ha dichiarato il sindaco di Venezia - Ma non solo per quest'anno: c'è un accordo per i prossimi 9 anni con gli organizzatori dell'Home Festival di Treviso, selezionati attraverso un bando pubblico. Una manifestazione internazionale che ha già alle spalle una storia di successi e per noi è un onore ospitarla. Venezia sta dimostrando che si può progettare, si può scommettere e poi vincere».

Ricerca e cambiamento

«Ricerca, stile, tendenza e cambiamento, queste le parole chiave di quella che sarà una vera rivoluzione in fatto di eventi in Italia - ha aggiunto il founder di Home Venice Festival, Amedeo Lombardi - Quest’estate, nella cornice più bella del mondo, si potrà vivere un’esperienza di vita che abbatte confini e barriere, immersi in un mash-up di culture e situazioni che ad oggi si trovano solo in contesti festivalieri oltreconfine. Ora anche l’Italia avrà il suo grande festival».