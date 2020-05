I professionisti del settore turistico veneto uniti per ripartire | VIDEO

«Il Covid-19 ha colpito duramente sia la nostra salute che la nostra economia. L'industria turistica è sicuramente una delle più colpite: dal settore alberghiero a quello dei servizi, dagli eventi al settore crocieristico. In questo momento tutto è fermo e molti sono i quesiti sul futuro - afferma sui social Fabio Penso, travel consultant e ideatore del video - chi lavora come me nel turismo lo sa: ogni volta è una sfida diversa, e questa sarà la nostra sfida più grande. Come professionisti del settore in Veneto, vogliamo dare voce alla nostra categoria, un piccolo contributo ad aiutare le grandi istituzioni a intraprendere nuove strade, applicare nuovi metodi e provare a trovare delle soluzioni concrete».