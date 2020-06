"I Wanna Be Like You", il nuovo singolo del cantante mestrino PolPastrello | VIDEO

Una canzone da grande show per lanciare il primo album da solista: Simone Pastrello, in arte PolPastrello, presenta I Wanna Be Like You, il famoso brano tratto dal film Disney Il libro della giungla (Wolfgang Retherman, 1967).

Scritta da Robert e Richard M. Sherman ed eseguita per il lungometraggio animato da Louis Prima, Phil Harris e Bruce Reitherman, la canzone è stata scelta da PolPastrello perché ritrae perfettamente i temi che affronta nei suoi pezzi: «Credo che “I wanna be like you” sia proprio la frase che, meglio di tutte, descrive questo secolo perché, anche a causa dell’uso smodato dei social network, c’è una voglia insana di assomigliare sempre a qualcun altro» spiega il cantante.

Mestrino, classe ’92, Simone ha lanciato lo scorso 22 maggio - su tutte le piattaforme digitali - PolPosition, il primo album da solista, composto da sei cover e da una poesia di Eli Michler recitata in 8D: «È un album che raccoglie tutte le canzoni che per me hanno simboleggiato l’iniziazione a qualcosa di importante della mia vita. Johnny B. Goode, ad esempio, è il pezzo per cui ho cominciato a danzare. Wish You Were Here è la canzone che mio padre mi faceva ascoltare quando ero piccolo e che mi ha dato la spinta per iniziare a suonare. PolPosition è il mio personale tributo alla musica» racconta Simone. L’album, realizzato grazie all’agenzia Sorry Mom!, è stato interamente prodotto homemade durante il periodo di quarantena.