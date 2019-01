Gli ibernisti del Lido salutano il 2019, sfida vinta: bagno in mare in barba al gelo

Una consuetudine che non smette di stupire ogni anno. Gli ibernisti del Lido hanno atteso la mattina del primo giorno del 2019, si sono messi in costume, e si sono immersi nelle acque gelide della spiaggia veneziana, chi prendendo la rincorsa e chi avanzando poco a poco. Coraggiosi di tutte le età, bambini, uomini e donne, hanno fatto il bagno in mare sotto gli occhi divertiti e stupiti di una platea immensa di spettatori, che dal bagnasciuga non ha mancato di scattare foto e girare video. Vinta anche quest'altra sfida contro il freddo (video di Riccardo Roiter Rigoni).