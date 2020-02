Ida Boni, chioggiotta, spegne cento candeline

Il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro, il presidente del consiglio comunale Endri Bullo e l'assessore alle politiche sociali Luciano Frizziero hanno festeggiato venerdì mattina, in sala consiliare del municipio, la centenaria chioggiotta Ida Boni, accompagnata dal nipote Romolo Camalori e dai pronipoti.



Nata a Badia Polesine il 25 agosto di cento anni fa, ha vissuto gran parte della sua vita da nubile a Milano, dove ha lavorato come segretaria presso l'Alfa Romeo, per poi raggiungere da qualche anno i familiari a Chioggia. "Anche se riusciamo a incontrarci solo oggi, rinnovo gli auguri da parte dell'amministrazione comunale di Chioggia alla signora Ida - ha detto il sindaco consegnandole in dono una pergamena e un mazzo di fiori - che giunge a questo importante traguardo di vita con il sorriso e determinazione, assieme all'affetto dei propri cari".