Il 1 gennaio esce "Marghera", il nuovo singolo di Nicholas Merzi

Il 1 gennaio 2020 a mezzanotte esce su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Nicholas Merzi: Marghera. La canzone, che anticipa di 10 giorni l’uscita dell’album “Metti le scarpe al tuo cane”, è un brano introspettivo, fatto di piccole immagini che fanno da sfondo a grandi domande. La protagonista è una ragazza che, come tanti e tante, cambia città per studiare o lavorare e si trova di fronte alla vita per la prima volta. Domande, riflessioni, dubbi, gioie, amicizie, amori, sigarette e soprattutto una felicità che si intuisce, si intravede, ma che non si puó ancora stringere.

Il videoclip, che uscirà su YouTube il 3 gennaio alle 14:00, diretto da Luca Fabbri su soggetto dello stesso Merzi, è un tributo alla città di Venezia che ne diventa la cornice perfetta. L’attrice protagonista è la ballerina Beatrice Guastalla, che arricchisce ulteriormente il finale del video con una emozionante danza sotto la pioggia in mezzo a Piazza San Marco.

Nicholas Merzi, classe 1985, è un artista modenese, cantante, chitarrista, cantautore e compositore. Il 5 dicembre 2015 pubblica da indipendente il suo primo disco "Qualche Traccia", anticipato dal singolo "Lui e Lei" che tocca il primo posto nella classifica Radio Airplay “Absolute Beginners" entrando nella programmazione di oltre settanta radio italiane. Il disco viene presentato dal vivo con un tour acustico nelle radio universitarie (Savona, Milano, Parma, Bologna, Prato, Viterbo,Roma, Napoli) e con un mini tour con la sua band tra Lombardia, Emilia e Toscana. Dal disco vengono pubblicati poi come singoli “Finché non spunta il sole”, “Non sei mai” e “Micamore”. In seguito escono i singoli “Gia le tre” e “Guarda, io su Facebook non ci vado mai”, realizzati col produttore Mirko Limoni. Oltre alle date personali, tra il 2016 e il 2019, apre i concerti di Cisco, Ivana Spagna, Alvaro Soler, Michele Bravi, Rovazzi. Il secondo album “Metti le scarpe al tuo cane” prodotto da Merzi insieme a Mirko Limoni uscirà il 10 gennaio 2020 per Propane Records, anticipato dal singolo “Marghera”.

