Il capogruppo consiliare Mazzon consegna 100 mascherine alla casa di riposo di Meolo

Il capogruppo consiliare Massimo Mazzon a nome della Lista “Scelgo Meolo” ha consegnato una fornitura di 100 mascherine chirurgiche al Centro Servizi per Anziani “I Tigli” di Via Ca’ Corner. In questo periodo particolarmente difficile, abbiamo voluto dare un aiuto concreto alla comunità meolese ed in particolare agli ospiti ed agli operatori della “Casa di Riposo”.

Le mascherine in queste settimane sono diventate uno dei dispositivi di protezione più ricercati per difenderci dalla diffusione del Coronavirus, abbiamo cosí deciso di donare una fornitura di questi oggetti diventati cosí importanti. La consegna è avvenuta con le dovute distanze e adeguate protezioni come da normative vigenti. Da parte nostra va il ringraziamento a tutto il personale del Centro Servizi che lavora con grandissimo impegno e professionalità prendendosi cura degli anziani residenti.

Lista Civica “Scelgo Meolo - Autonomia per il Veneto” Filippo Mariuzzo Massimo Mazzon