«Molto colpita dall'evento straordinario che stiamo vivendo, ho voluto raccontare com'è cambiata la realtà della mia città, che è passata dall'atmosfera del carnevale alla quarantena» spiega la fotografa Chiara Vivan.

Le foto, scattate durante lo scorso marzo, sono in gran parte in bianco e nero «perché secondo me in questo periodo storico anche i colori sono in quarantena, e perché Venezia riesce ad esprimere chi è veramente restandolo solo lei, senza l'aggiunta di nient’altro» spiega Chiara.