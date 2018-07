Redentore 2018, protezione civile in prima linea nelle attività di presidio e monitoraggio

Come ogni anno, in occasione della "Notte Famosissima", sarà molto rilevante l’impegno richiesto alla protezione civile comunale. Saranno infatti impegnati, dalle 16 sino alla fine della manifestazione, circa 60 volontari e cinque natanti. La maggior parte dei volontari sarà dislocata nelle zone di piazza San Marco, Zitelle, Ponte Votivo e Salute, e coinvolta nelle attività di presidio e monitoraggio a supporto della polizia locale e per la prevenzione dei rischi.

I volontari

Quindici volontari costituiranno l’equipaggio delle cinque imbarcazioni della protezione civile che collaboreranno con le altre forze dell'ordine in bacino di San Marco e canale della Giudecca, per far rispettare le distanze di sicurezza dall’area dei pontoni e dei fuochi, i corridoi di sicurezza individuati dalla capitaneria di porto e per dislocare i vari natanti nelle zone a loro riservate. Infine un'altra decina di volontari, specializzati per l’antincendio boschivo, svolgeranno funzione di vigilanza nelle aree di spiaggia del Lido, alla Pineta degli Alberoni e a Pellestrina, in Pineta Ca' Roman. Una delle imbarcazioni sarà inoltre dotata di motopompa per lo svuotamento di sentine di eventuali imbarcazioni in pericolo di affondamento.

Contatto diretto con la sala operativa

Tutte le squadre operative e le imbarcazioni saranno in contatto radio con la sala operativa della protezione civile comunale in via Lussingrande a Mestre e con i funzionari presenti nel Posto di comando avanzato, insediato a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto ormeggiata in Riva degli Schiavoni.