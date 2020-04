Imprenditori tedeschi donano 10 mila euro agli ospedali di Venezia e Treviso

«Abbiamo voluto renderci utili per i nosrti amici italiani» sono le di Christian Reckord del Lions Club Rheda-Ems a che ha effettuato una donazione di 10.000 euro per il crowdfunding creato per aiutare gli ospedali di Treviso e Venezia. L'organizzazione con sede a Herzebrock in Germania raggruppa imprenditori, avvocati, medici, manager tedeschi ha permesso, con questo gesto, di raggiungere l'obiettivo della raccolta fondi per l'emergenza Coronavirus di 250 mila euro.

«Abbiamo deciso di contribuire dando così la possibilità di acquistare delle apparecchiature che possono salvare la vita a dei pazienti di covid-19 - commenta Christian Reckord - siamo felici di aver partecipato a questa bellissima corsa e mandiamo un abbraccio all'Italia».

«L'importante cifra arrivata ieri attraverso bonifico nel nostro crowdfunding non è solo una donazione di denaro - commenta Claudio Alessandrini, direttore generale di Centro Marca e promotore della raccolta fondi - ma la dimostrazione che non esistono confini territoriali nei momenti di difficoltà».

A promuovere l'iniziativa "Aiutiamo gli ospedali di Venezia e Treviso" ci sono 133 volti noti di diversi mondi tra cui quello dello dello sport, dello spettacolo, della scienza o dell'imprenditoria locale.

I 200 mila euro (50 mila euro sono già stati anticipati alle due ulss) verranno consegnati questa settimana.