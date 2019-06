Inaugurata la prima delle 4 rampe previste alle Zattere

È stata inaugurata martedì mattina, sul ponte La Calcina, la prima delle quattro rampe previste alle Zattere, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto.

Il manufatto

La struttura, realizzata interamente in acciaio inox (materiale che non ossida in ambiente salino), è modulare e comprende montante e traversi tubolari, nonché corrimano e parapetto in rete. La pavimentazione è costituita da quadrati in calcestruzzo fibro-rinforzato, con una finitura superficiale di sabbia di quarzo, che permette di garantire l’anti-scivoloistà, l’anti-rumorosità e un’elevata durabilità. Altre particolarità costruttive sono date poi dal gradino di raccordo tra la rampa e la fondamenta, realizzato anch’esso in lamiera in inox con il più alto coefficiente antisdrucciolo a disposizione in commercio, l’alzata fermapiede di 10 centimetri, arrotondata, e la rete usata come parapetto, fatta su misura e bloccata su ogni corrimano da piccoli pioli, che garantisce la trasparenza del manufatto, per un migliore inserimento nel contesto storico veneziano, come richiesto dalla Soprintendenza e condiviso dall’amministrazione comunale.

Investimento

Le rampe, essendo funzionali alla Venice Marathon, mantengono la larghezza dei due metri, dove possibile (non sul ponte degli Incurabili, che è più piccolo). Tutte queste scelte – ha dichiarato l’assessore Zaccariotto - sono state condivise e valutate con le associazioni. Le rampe sono figlie di un prototipo costruito ad hoc in una prima fase progettuale. Questo è stato provato in un'officina, come pure diversi tipi di materiali, sia per il parapetto che per la pavimentazione. Si è arrivati ad una condivisione nella scelta dei materiali e sulla trasparenza del parapetto». Il costo di realizzazione di ognuna delle 4 rampe è pari a 100mila euro, compreso il materiale di scorta, per eventuali sostituzioni. Fondi che vanno ad aggiungersi ai 2 milioni euro stanziati nel 2018 dalla giunta.