Inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Marghera

Stamattina si è svolta l'inaugurazione ufficiale della pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza del Mercato, a Marghera (che è già operativa da qualche giorno, vedi info e orari). La pista resterà aperta per tutto il periodo natalizio, ospitando anche varie iniziative: la pirma è domani, domenica 24 novembre (ore 19) con lo spettacolo sul ghiaccio della scuola di pattinaggio artistico inline San Marco. Tra gli altri eventi in calendario, oltre alla festa di Capodanno in piazza Mercato del 31 dicembre, c'è la terza edizione di “Ice Skates Coplay”, in programma il 12 gennaio.

L'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha commentato: «A Marghera riusciamo ad organizzare ogni anno un Natale sempre più bello. Non solo perché questa è la pista sul ghiaccio più grande della provincia, ma perché vengono promosse tante iniziative che vedono la partecipazione dei bambini e delle famiglie. Speriamo davvero che anche questi eventi possano allietare le festività di fine anno». Al taglio del nastro erano presenti anche la vicesindaco Luciana Colle, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e il presidente della Municipalità, Gianfranco Bettin.