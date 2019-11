Inaugurato a Venezia un nuovo centro per aiutare persone in difficoltà

Taglio del nastro per l'Emporio della solidarietà, il nuovo centro di accoglienza, a Cannaregio, per persone in difficoltà. La nuova struttura, nei locali dell'ex ospedale Umberto I, a Sant'Alvise, è stata inaugurata alla presenza dell'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, l'assessore regionale ai servizi sociali Manuela Lanzarin, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia e la presidente dell'associazione Corte del Forner Anna Brondino, curatrice del progetto.

L'Emporio della solidarietà è un servizio pensato per venire incontro a chi si trova in una situazione di difficoltà economica con distribuzione non solo di beni primari come il cibo, ma anche di servizi finalizzati a costruire relazioni ed esperienze educative. Un centro, quello dell'Emporio, che diventa simbolo di solidarietà della città grazie alle diverse donazioni da parte di associazioni e di privati che con una colletta alimentare hanno raccolto tutti i prodotti presenti oggi nella struttura.

I servizi sociali hanno certificato, finora, cinque famiglie in condizioni disagiate che potranno usufruire dei servizi dell'Emporio ma l'obiettivo del centro è quello di aiutare molte più persone.

Orari

L'Emporio sarà aperto ogni giovedì, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, sia per le famiglie autorizzate a farvi la spesa, sia per tutte le persone che vorranno portare qualcosa per aiutare a riempire gli scaffali.