Inaugurato il nuovo Centro di medicina a Portogruaro, si parla di emergenza medici

"L'inaugurazione dell'altra sera della nuova sede del Centro di medicina Portogruaro è stata l'occasione per fare il punto sulle novità che riguardano la sanità in Veneto. "Il piano socio sanitario approvato a fine anno sta avendo la sua normale attuazione. I punti salienti sono la riconferma dei plessi ospedalieri e un incremento di sinergia pubblico privato che consente ai pazienti di avere più porte di accesso alle prestazioni - ha spiegato il consigliere regionale Fabiano Barbisan, vice presidente della V commissione sanità della Regione del Veneto - Relativamente alla carenza medici abbiamo lavorato su due fronti, da un lato abbiamo forzato la mano con una richiesta di assunzione di 400 medici senza passare per la norma nazionale. Questo ci consente di attivarci per affrontare con immediatezza la carenza di medici già in essere nelle strutture pubbliche. Dall'altro abbiamo finanziato 90 borse di studio per specializzandi. Non è questo un compito della Regione ma abbiamo la necessità di arginare quella che già oggi è evidente e che in futuro potrebbe diventare una situazione irreparabile".

Un appello ad intervenire con urgenza sulla carenza medici lo ha fatto anche l'amministratore delegato del Gruppo Centro di medicina. "Come imprenditori privati investiamo in strutture accessibili e confortevoli e in apparecchiature medicali all'avanguardia. Tutto questo risulterà vano purtroppo se non si porrà rimedio al problema della carenza dei medici. - ha detto Vincenzo Papes - La nostra difficoltà è già oggi quella di trovare ginecologi, radiologi, anestesisti, ortopedici. Se il Miur (Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) non dovesse rivedere al rialzo le sue stime sugli specializzandi ci troveremo a non poter offrire ai pazienti le prestazioni che richiedono, mettendo peraltro in dubbio un principio fondamentale e garantito dalla Costituzione che è il diritto alla salute".

L'evento inaugurale ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti dell'associazionismo locale, oltre ai medici della struttura e diversi medici di base del territorio. L'amministrazione comunale è stata rappresentata dal consigliere comunale Enrico Zanco, che ha sottolineato l'importanza di una corretta e proficua sinergia tra pubblico e privato nell'interesse dei cittadini, di una popolazione che invecchia e che deve poter trovare anche vicino a casa risposte adeguate al tema della cronicità della patologia. L'inaugurazione si è tenuta ad un anno di distanza dall'arrivo del Centro di medicina a Portogruaro, che ha ampliato gli spazi della sede (ex Poliambulatorio Sant'Andrea) trasferendosi da quella in via Fausto Bonò in quella più confortevole e di facile accesso, in viale Trieste 36."

