Cura delle persona e della casa, apre a Venezia un punto vendita "dm"

In chiusura di 2018 dm, la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, inaugura il terzo punto vendita del Veneto, a soli due giorni dall’apertura di Peschiera del Garda. Il taglio del nastro del nuovo drugstore, il diciassettesimo in Italia, è previsto per sabato a Venezia, in Fondamenta Santa Croce 510, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia. Il nuovo punto vendita, di circa 300 metri quadrati, impiegherà nove addetti alle vendite e opererà da lunedì a domenica dalle 8.30 alle 20.

Il punto vendita

Il nuovo punto vendita dm presenta un’offerta specializzata in prodotti per il make up, per la cura di viso e corpo e per la salute della persona, che si completa con un ampio assortimento di articoli per l’infanzia, la casa e il pet care. L’intero assortimento, adeguato alle esigenze del mercato italiano, conta oltre 12mila articoli, con un’attenzione particolare ai prodotti naturali e salutistici, come alimenti bio, senza glutine o vegan, integratori alimentari e cosmetici naturali certificati

Il taglio del nastro

Presente per il taglio del nastro Benjamin Schneider, direttore Marketing e Acquisti di dm per l’Italia, che dichiara: «Una chiusura d’anno impegnativa, ma che porta con sé grandi soddisfazioni. Questa inaugurazione a pochissimi giorni da quella di Peschiera vuole sottolineare l’importanza del Veneto per il nostro marchio. Si tratta infatti di una terra molto sensibile ai temi ambientali, punti cardine della nostra filosofia aziendale. Da specialisti di bellezza, dedichiamo questa apertura alla bellezza di Venezia e della sua gente».