Conclusi i lavori di restyling nelle Gallerie dell'Accademia: l'inaugurazione alla presenza del Ministro

La vicesindaco di Venezia, Luciana Colle, è intervenuta giovedì mattina all’inaugurazione del nuovo allestimento delle sale VI-XI delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, alla presenza del ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli.

I lavori

A conclusione dei lavori di restauro architettonico e impiantistico alle sale VI-XI del primo piano, il percorso espositivo per la pittura del Cinquecento, interamente ripensato, è stato oggi presentato al pubblico. Il progetto scientifico, curato da Roberta Battaglia, Giulio Manieri Elia e Paola Marini, ha inteso valorizzare le opere e nel contempo rendere più comprensibile ai visitatori la presentazione dell’evoluzione dell’arte veneta attraverso gli straordinari capolavori della collezione. «Questa ennesima e bellissima mostra si accoda a tutto quello che è l’offerta culturale a Venezia – ha precisato la vicesindaco – insieme a tutte le istituzioni culturali e strutture museali, come i Musei Civici, che danno la possibilità a chi viene in città di avere ulteriore spunto di riflessione. Dobbiamo infatti pensare ad un turismo culturale: la cultura deve rivestire un ruolo importante nell’offerta turistica di Venezia».