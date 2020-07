Redentore, domani l'inaugurazione del ponte votivo

Si svolgerà venerdì 17 luglio, in occasione della Festa del Redentore, la tradizionale inaugurazione del Ponte votivo, che collega le Zattere con la Chiesa del Redentore all’isola della Giudecca, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e delle massime autorità cittadine. L'apertura al pubblico sarà a partire dalle ore 20.30.

La struttura, realizzata su incarico del Comune di Venezia da Insula, è composta da 16 moduli galleggianti in legno e acciaio, ancorati da pali in acciaio zincato. Ogni modulo galleggiante è costituito da un elemento d’impalcato di 19x3,8 metri, sorretto da due galleggianti. Passerelle basculanti consentono l’accesso dalle fondamenta con ogni condizione di marea e un varco largo 10 metri permette il passaggio dei mezzi pubblici e di pronto intervento. La modularità ne consente l’impiego per altre manifestazioni: la struttura è utilizzata anche per realizzare l’attraversamento del Canal Grande durante la festa della Salute e della Venice Marathon. Il ponte resterà aperto al pubblico fino alla mezzanotte di domenica 19 luglio.