Incarichi al Comune: «Solo lo 0,625% del costo del personale. Nessun fatto grave»

«Maxi consulenze? Un abbaglio estivo. Sono solo lo 0,625% del costo del personale e sono obbligatorie per i progetti europei e il Pon Metro». L'assessore al Personale del Comune di Venezia, Paolo Romor, commenta così i controlli della Corti dei Conti sui provvedimenti amministrativi per l'attribuzione di incarichi del 2017-18. «Dispiace dare l’ennesima delusione al consigliere Ottavio Serena - scrive Romor, in risposta all'interrogazione dell'esponente del Gruppo Misto -. Per chi abbia un minimo di cognizione tecnica della materia risulta evidente come l’intervento della Corte dei Conti si inquadri in un normale, fisiologico, rapporto di collaborazione tra enti, e riguardi aspetti formali degli atti esaminati».

Le assunzioni e la ricerca dei ruoli

«Per tutti gli incarichi è stata fatta la preventiva ricerca delle professionalità interne - dice Romor - salvo indicare l’esito negativo nel provvedimento di avvio delle procedure, senza ripeterlo in quello di assegnazione dell’incarico. Non si sono scorse le graduatorie semplicemente perché non ce n’erano di vigenti. Non esistono “fatti gravi”, come li definisce Serena. Quanto alla consigliera Sambo, che vede negli incarichi esterni “il trucco” per la cospicua riduzione del personale operata dalla nostra amministrazione, è appena il caso di replicare come si tratti di una correlazione risibile. Abbiamo operato un efficientamento dell'intero sistema del personale e avviato un importante piano di assunzioni, con 266 unità solo per l'anno in corso».

Progetti

«I tanto vituperati "incarichi esterni" - continua Romor - sono professionisti, donne e uomini, che hanno collaborato o stanno collaborando con l'amministrazione per lo sviluppo dei progetti europei e del Pon Metro. Contratti che sono tutti stilati secondo normativa e retribuiti secondo precisi parametri. Nessuna scorciatoia e dumping contrattuale. Rispetto alle amministrazioni passate abbiamo anche ridotto l’importo delle consulenze esterne e abbiamo proceduto alla stabilizzazione di decine di persone. Si parla di 1,5 milioni di euro in 2 anni, quando la pari spesa del personale assunto a tempo indeterminato è di 240 milioni di euro. Gridare allo scandalo è un’offesa all’intelligenza dei cittadini».