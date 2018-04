Incidenti nel Veneziano, il pericolo maggiore è in bicicletta: un sinistro ogni 1790 abitanti

Incidenti, a Venezia rischio maggiore per le biciclette. Secondo un’analisi realizzata da Das in occasione del lancio di DAS in Movimento, con un incidente ogni 1.446 abitanti Padova è la provincia veneta (11° in Italia) con la più alta densità di sinistri con biciclette, seguita da Venezia, 15esima in Italia con 1 sinistro ogni 1790 abitanti. La provincia lagunare precede quella di Verona (24°) dove Das ha rilevato un incidente ogni 2041 residenti. Vicenza (1/2126) è al 26esimo posto in Italia, appena una posizione sopra la provincia di Treviso, dove la frequenza di incidenti è stata di 1 ogni 2.242 cittadini. Rovigo (1/2358), dove i sinistri che hanno coinvolto biciclette si sono ridotti del 41% tra 2007 e 2016, è 29esima in Italia e precede la provincia Belluno (1/4811), che è 58esima per densità di sinistri.

Non solo bici: le motociclette

Capitolo motociclette. Dopo quelle veronesi, le strade più pericolose per chi si sposta in moto sono quelle della provincia di Padova (1 sinistro ogni 1487 residenti), che è 25esima nella graduatoria nazionale. A seguire Venezia (1/1881), dove nel decennio 2007-2016 i sinistri con moto si sono ridotti del 33% quasi come in provincia di Belluno (-36%), dove è stato rilevato un sinistro ogni 2378 abitanti. Relativamente più sicure le strade della provincia di Vicenza (1/2834) che è 66esima a livello nazionale per frequenza di incidenti, calati del 20% nel decennio preso in esame. Treviso (1/2932) precede Rovigo, che con un sinistro ogni 4077 cittadini è una delle 25 province italiane con la più bassa densità di incidenti in cui sono state coinvolte delle moto.