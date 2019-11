Incontro tra "cuccioli" al centro Ca' Zampa per parlare del rapporto tra bambini e animali

Un incontro all'insegna dell'importanza dell'interazione tra "cuccioli" quello di giovedì 7 novembre presso il centro Ca' Zampa, al primo piano del centro commerciale Auchan di Mestre, per capire i segreti e i benefici della perfetta convivenza tra bambini e animali domestici.

A partire dalle 18.00, presso la sede del nuovo centro di cura per pet mestrino, ci sarà un incontro organizzato e tenuto dagli esperti dell'associazione Dog's Angels sull'interazione tra bimbi e i loro amici a 4 zampe che potrà dare strumenti pratici a chi ha intenzione di adottare un cucciolo oppure a chi ne ha già uno e lo vuole preparare all'arrivo di un bebè in casa. Si discuterà delle modalità per creare un rapporto di sicurezza tra "cuccioli" con consigli utili per creare fin da subito una serena e rispettosa convivenza.