Indagini preliminari e sinistri, esce il libro di Studio 3A: «Strumento utili ai cittadini»

Le udienze, il dibattimento, i testi, le arringhe dei pubblici ministeri e degli avvocati, la sentenza. Per arrivare a tutto questo bisogna prima gettare le basi con una scrupolosa attività “dietro le quinte”, ma non per questo meno importante: le indagini preliminari. Il libro, intitolato, appunto, “Manuale sulle indagini preliminari e la gestione dei sinistri complessi”, che sarà presentato martedì 20 novembre in piazza Vittoria a Martellago, fornisce nuovi strumenti giuridici ai cittadini.

I diritti

È a questa fondamentale fase del procedimento penale che Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, ha inteso dedicare il terzo volume fresco di stampa di “3A Edizioni”: offrire ai cittadini strumenti chiari e di agevole lettura che li aiutino a comprendere quelli che sono i loro diritti, condizione essenziale per farli anche valere.

La presentazione

Il libro edito da Cleup sarà presentato martedì 20 novembre alle 20.30 in auditorium San Salvatore, in piazza Vittoria a Martellago. Alla presentazione interverranno, tra gli altri, il presidente di Studio 3A, Ermes Trovò, l’autrice, la giurista Francesca Boscolo, il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, e il vice sindaco, avvocato Alberto Ferri.