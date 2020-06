Infiorata di mezzo: Noale non rinuncia alle sue tradizioni

Ci sarà anche quest'anno il tradizionale appuntamento con l'infiorata di Noale. Domenica 14 giugno la Pro Loco e le contrade del comune daranno il via a una versione ridotta della ricorrenza intitolata "infiorata di mezzo" dove i volontari realizzeranno un piccolo quadro floreale sul sagrato della chiesa.

«Ovviamente le restrizioni e le difficoltà organizzative dovute al lungo lockdown non ci consentono di realizzare l’evento come siamo soliti fare. Ma la tradizione – assicura il presidente Enrico Scotton – sarà mantenuta, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e della parrocchia».

La decisione è stata presa nei giorni scorsi, valutate tutte le possibili opzioni, compreso l’annullamento (che sarebbe seguito a quello già deciso per Noale in Fiore e per il Palio cittadino). Il gruppo Infiorata, composto dai volontari della Pro Loco e delle contrade, si è messo al lavoro per studiare un bozzetto che sarà realizzato per essere visibile sul sagrato della chiesa dei Ss. Felice e Fortunato.

Da sabato 6 giugno, nelle ore serali, sulla torre dell’orologio verrà proiettato un video con alcune immagini significative delle infiorate del passato.