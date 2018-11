Grossi rifiuti abbandonati a Mira, l'appello: «Diffidate di chi sgombera a basso costo»

Nucleo operativo dei Rangers D'Italia all'opera anche nel corso della notte a Mira. Qui il cattivo tempo e la pioggia hanno indotto qualcuno ad approffitare delle ore più buie per abbandonare rifiuti ingombranti.

I controlli

Un’auto in borghese di quelle utilizzate per il controllo in incognito è giunta nella notte tra sabato e domenica con la propria attrezzatura, e ha immediatamente iniziato i rilievi sul posto con finalità di risalire a un possibile colpevole. Sono in corso degli accertamenti sui materiali abbandonati. Non si esclude che grazie al Comune e ad altri uffici competenti non si riesca a risalire ai responsabili.

L'appello

I Rangers D’Italia desiderano lanciare un accorato appello alla cittadinanza: «Diffidate di chi sgombera mobili, soffitte e garage in modo gratuito o a basso costo. Molte volte i rifiuti finiscono lungo le strade o fossati adiacenti. Esistono gli ecocentri dove è possibile conferire i rifiuti, o il servizio telefonico apposito che si può contattare per chiederne il ritiro a domicilio. Sebbene i controlli siano effettuati sia di giorno che di notte, qualche riesce ancora a farla franca. Fortunatamente le pattuglie stavano sorvegliando una vasta area di confine del territorio mirese.