Favole online e videochiamate per gli anziani, Cube Radio lancia il "Gift Time"

I ragazzi di Cube Radio hanno dato vita a "Gift Time", lanciano anche l'hashtag #giveyourtime, un'iniziativa di supporto psicologico e intrattenimento per bambini e anziani per aiutarli a vivere meglio il difficile momento di isolamento a casa. L'idea, nata in collaborazione collaborazione con Look Up, la Pastorale universitaria e il Cavv-Csv di Venezia punta a stimolare i più giovani a mettere a disposizione tempo ed energie per azioni solidali con semplici gesti quotidiani in grado di cambiare la giornata a chi, come nel caso di anziani e bambini, soffre di più l’isolamento. Un esempio è la proposta di un'ex studentessa IUSVE, ora consulente educativa, di offrire a distanza (tramite whatsapp, Skype, mail) un punto di ascolto e sostegno alla genitorialità "casalinga" (anche attraverso il suggerimento di attività alternative possibili da proporre ai bambini per ottimizzare questo tempo in casa).

«È tempo di doni, dona il tuo tempo - hanno scritto gli studenti lunedì 16 sui social di Radio Cube lanciando il nuovo Contest - Basta un piccolo gesto per far sentire qualcuno speciale, non sai come? Ti diamo noi qualche idea: puoi tenere compagnia a persone sole mediante telefono o in videochiamata, proporti per seguire bambini e ragazzi mentre eseguono i loro compiti a distanza, tramite schermi digitali, registrare contributi audio da mettere a disposizione gratuitamente ma anche donare il sangue presso un centro raccolta secondo le modalità richieste ora dalle singole AVIS».

«Stimoliamo i nostri ascoltatori ad una logica del dono - dice Marco Sanavio, direttore Cube Radio - nel pieno rispetto delle norme prescritte dai recenti decreti legge governativi. Si tratta di azioni semplici che orientano lo sguardo verso l’altro, amplificano la solidarietà e, pur nel loro limite, vanno a lenire le fatiche di chi può avere bisogno di sostegno, anche solo morale o psicologico».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accanto a queste proposte si aggiunge quella della Novena a Maria Ausiliatrice, tutte le sere alle 21 fino al 24 marzo. Chi volesse seguirla dal suo computer potrà collegarsi a Google Meet.