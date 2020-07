Insieme per la Collezione Peggy Guggenheim: un crowdfunding per salvare il patrimonio artistico

La Collezione Peggy Guggenheim lancia un crowdfunding per rendere nuovamente accessibile tutti i giorni il proprio patrimonio artistico al pubblico. Dopo 13 settimane di chiusura forzata, infatti, il museo di palazzo Venier dei Leoni si trova a vivere un momento di difficoltà per i ridotti giorni di apertura e gli accessi ridotti. Il museo, per poter essere mantenuto, necessita di entrate costanti, le cui fonti principali sono la biglietteria e i due Museum Shop.

Perdite da 2 milioni di euro sui guadagni

Oggi, dopo 86 giorni di chiusura, la Collezione si trova a fronteggiare un ammanco di oltre 2 milioni di euro, vitali per la sua sopravvivenza e quella delle sue innumerevoli attività. La conseguenza di ciò è stata la graduale riapertura nei weekend di giugno, a cui si è aggiunto il venerdì, a luglio, della collezione permanente con ingressi contingentati, e dunque fortemente ridotti, a cui è stato dedicato tutto il personale museale disponibile ma, nonostante l’entusiasmo dei numerosi visitatori registrati, il problema è ancora presente. La mostra temporanea Migrating Objects resta chiusa, la pubblicazione dei cataloghi è sospesa e la programmazione espositiva prevista per i mesi a venire deve essere rivista, senza conferme certe.

Il volere del museo è poter tornare alla riapertura 6 giorni su 7, assicurare l’ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni, così come la gratuità per una serie di servizi e attività rivolte ai visitatori, come gli Art Talk, i Public Programs, i Kids Day, le attività destinate al pubblico della 4° età, ai non vedenti, alle scuole di ogni ordine e grado del Veneto, ma da solo non ce la può fare: se è vero, facendo eco a Fedor Dostoevskij, che “la bellezza salverà il mondo”, oggi è il mondo che deve salvare la bellezza.

Una raccolta fondi per salvare il museo

Per questo ora la Collezione Peggy Guggenheim si rivolge a chi nel mondo condivide questi stessi valori e questa visione, avviando una straordinaria campagna di raccolta fondi, “Insieme per la PGC”, per far sì che il suo patrimonio artistico rimanga anche in futuro integro, pubblico e aperto a tutti.