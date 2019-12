INSTRUMENTADESIGN 2020 tra antico e contemporaneo offre l’opportunità di presentare lavori di alto design contemporanei che stabiliscono un dialogo con l’antichità archeologica.



Arte e Design Venezia e ADI Associazione design industriale in collaborazione con i Musei Archeologici italiani presentano il concorso INSTRUMENTADESIGN 2020 tra antico e contemporaneo.



Scadenza concorso: 20 maggio 2020

Esposizione: mostra INSTRUMENTADESIGN 2020/2021 tra antico e contemporaneo



Le opere di design creeranno una linea di continuità formale ed ideale con alcuni oggetti del museo archeologico, esaltando gli aspetti estetici, funzionali ed ergonomici dando vita a oggetti di uso quotidiano, personale, per la casa o gioielli. Un rimando continuo fra contemporaneo ed antico in chiave inedita.



Per l’iscrizione scrivere alla mail concorso@venicedesignweek.it o consultare il sito venicedesignweek.com