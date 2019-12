Stanziati 200mila euro per l'installazione di rampe e corrimano a Venezia

C'è un finanziamento comunale di 200 mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche in alcuni punti strategici di Venezia, sia in centro storico che terraferma. Nel centro storico il piano prevede la realizzazione di 14 micro-rampe lungo percorsi pedonali, calli, campielli, e l'installazione di corrimano su una ventina di ponti in muratura sprovvisti o che necessitano di integrazioni, nonché la messa in opera di segnalazione podo-tattili per evitare il rischio di cadute in acqua da parte di persone non vedenti. In terraferma si procederà invece alla sistemazione e messa in sicurezza di tre attraversamenti pedonali deteriorati con nuove fasce podo-tattili (via Einaudi, via San Rocco su piazzetta G. Bruno e via Carducci).

«Si tratta di un importante segno di attenzione - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - verso tutte quelle persone anziane, quelle mamme con i passeggini e quei cittadini costretti su sedie a rotelle che finalmente potranno vedere abbattute delle barriere architettoniche che rischiano di limitare la loro possibilità di spostarsi in città».

Ecco l'elenco delle rampe che saranno installate nella città storica: