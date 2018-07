"Progetti a favore della residenzialità", la giunta mette sul piatto quasi 1 milione di euro

I fondi Pon Metro, provenienti da Bruxelles, ancora una volta vengono utilizzati per il recupero del patrominio edilizio del Comune. La giunta comunale giovedì ha infatti approvato due delibere (non le prime del genere) che mettono sul piatto 800mila euro provenienti dal Programma operativo nazionale per le Città metropolitane per la manutenzione di 27 alloggi vuoti di edilizia non Erp e 12 di edilizia Erp.

Dove saranno gli interventi

"Nello specifico – dichiara l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - saranno interessati dagli interventi 5 appartamenti a Cannaregio, 8 a Castello, 4 a Santa Croce, 1 a Dorsoduro, 14 alla Giudecca, 3 al Lido e 4 a Murano". L'operazione interessa quindi sia le isole, sia i sestieri del centro storico: "Una volta ristrutturati – aggiunge la vicesindaco Luciana Colle – i 39 appartamenti torneranno a essere nelle disponibilità dell'amministrazione per destinarli alle famiglie".

Lavori eseguiti da Insula

I lavori saranno eseguiti da Insula e interesseranno l'efficientamento energetico dell'alloggio con rifacimento dei servizi igienici, degli impianti elettrici e termici con la sostituzione caldaie. Si interverrà quindi con lavori di muratura e di sostituzione delle pavimentazioni, dei serramenti e degli infissi in genere.