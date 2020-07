Interventi edilizi più semplici nelle isole e una nuova remiera a Sant'Elena

È stata approvata in Consiglio comunale mercoledì la variante 54 al piano degli interventi che prevede la semplificazione dei lavori edilizi nelle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello: 27 voti favorevoli su 27 votanti. Tra le disposizioni approvate c'è la possibilità di connettere tutti i piani fra 2 unità edilizie, anche di diversa tipologia, in modo da consentire l’ampliamento delle abitazioni, generalmente caratterizzate da dimensioni estremamente ridotte. Si potranno adeguare le scale in modo da ottimizzare lo spazio delle abitazioni nel rispetto, comunque, delle caratteristiche fondamentali delle unità tipologiche. È prevista la divisione delle unità edilizie in più unità immobiliari con possibilità di realizzare scale interne agli appartamenti, è concesso l’adeguamento della dimensione e posizione degli abbaini, si possono ricalibrare i solai e sfruttare l’altezza dei sottotetti, senza modifiche esterne; c'è l’estensione della destinazione d’uso commerciale e artigianale a tutti i piani, se presente al piano terra e se compatibile con la residenza.

Remiera

Il Consiglio comunale ha approvato la realizzazione di una nuova remiera nell’area degli ex Cantieri Celli a Sant’Elena, in base al progetto presentato dalla società Venice Marina Resort srl, che prevede la costruzione di un nuovo edificio con destinazione di almeno 1040 metri quadri (di cui 111 ricadenti nella fascia di proprietà demaniale), alla realizzazione di un nuovo fabbricato per attrezzature sportive e ricreative pubbliche legate alle attività delle società remiere veneziane. Il nuovo edificio andrà a sostituire quello attualmente assegnato alla società Remiera Casteo, dato che quello esistente dovrà essere demolito per la presenza di opere abusive.

Il progetto della nuova remiera è costituito da un corpo principale a pianta trapezoidale (dalla superficie lorda complessiva di 469 metri quadri e di altezza di 7.15 metri), la cui struttura in legno richiama la chiglia di una nave, e da un ulteriore volume tecnico anch’esso realizzato in legno. L'accesso avverrà dal campo della chiesa di Sant'Elena, con la realizzazione di un percorso pavimentato.