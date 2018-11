Oculistica a San Donà: 5 interventi chirurgici in diretta video

Sono in arrivo a San Donà di Piave, e venerdì si riuniranno nell’aula Girardi nell’ospedale cittadino, i massimi esperti di chirurgia oculare delle aziende sanitarie di Veneto e Friuli Venezia Giulia e dell’Università di Trieste. Cinque di loro effettueranno altrettanti interventi chirurgici e il tutto avverrà in diretta video, nella sala operatoria ospedaliera, per essere analizzato e discusso dai partecipanti all’incontro. All’ospedale di San Donà di Piave si svolgerà infatti “L’Italian Master Meeting 2018 - Evoluzione nella chirurgia oculare” organizzato e coordinato dal dottor Giorgio Santin che è direttore dell’oculistica di questa Azienda sanitaria.

Gli interventi in diretta

Punto forte dell’evento saranno gli interventi chirurgici svolti in diretta video (live surgery) dai medici Alessandro Galan che è direttore dell’oculistica all’Ulss6 Euganea; dal professor Daniele Tognetto dell’Università di Trieste; dal dottor Giorgio Santin che è direttore dell’oculistica all’Ulss4; dal dottor Luigi Caretti che direttore dell’oculistica all’Ulss5 Polesana e dal dottor Ernesto Strobbe dell’azienda sanitaria Ulss4. Tra i partecipanti anche i direttori dell’oculistica di Venezia, Antonella Franch, e dell’oculistica all’ospedale di Camposampiero, Marzio Chizzolini.

Punto su tecnologie e tecniche

«Il meeting è strutturato in una parte teorica con relazioni su vari argomenti e pratica con interventi chirurgici eseguiti in diretta e trasmessi dalla nostra sala operatoria - spiega il dottor Santin - Faremo il punto sulle nuove tecnologie e sulle tecniche più innovative applicate nel campo della retina, della cornea e della cataratta, infatti gli interventi chirurgici consisteranno in un trapianto di cornea, di patologia vitreo retinica e di cataratta. La possibilità di eseguire una chirurgia in diretta permette vivere in tempo reale anche psicologicamente l’atto chirurgico e permette di condividerlo con la platea dei colleghi presenti che possono interagire in ogni momento con il chirurgo».