La città metropolitana mette in sicurezza ponti e strade: interventi nel Veneto orientale

Interventi diffusi in tutto il Veneto orientale per migliorare la viabilità in alcune strade e ponti di Cavallino-Treporti, Jesolo, Noventa e Fossalta di Piave, oltre a Musile e Caorle. Gli interventi di risanamento e le riasfaltature cominceranno in modo sistematico a partire da lunedì.

I cantieri

Dopo aver eseguito gli interventi di asfaltatura nella zona del Portogruarese, i cantieri si trasferiscono ora nella zona del Sandonatese. I lavori inizieranno provinciale Jesolana e interesseranno via Roma Sinistra nel centro abitato Molinato e via Roma Destra, dalla rotatoria Picchi fino all'intersezione via Mameli. I cantieri, poi, perseguiranno su via Santa Maria di Campagna a Noventa, in via Argine San Marco (nel tratto presso il sottopasso ferroviario) a Musile e all'intersezione tra provinciali 49 e 50 a Fossalta di Piave. Gli interventi avranno una durata, condizioni meteo permettendo, di circa 3 settimane e nel frattempo il traffico sarà regolato mediante senso unico alternato gestito da operai di cantiere o da semafori.

Ponte delle Bilance

Aprirà poi il cantiere per i lavori di risanamento e manutenzione straordinaria del Ponte delle Bilance nel Comune di Caorle, con interruzione del traffico dalle 9 di lunedì 8 ottobre alle 19 del 19 novembre. Il dirottamento del traffico avverrà in ambo i sensi di marcia lungo le strade provinciali Jesolana, San Stino di Livenza - Caorle e San Donà di Piave - Caorle.

Gli interventi

Il risanamento riguarderà importanti interventi sul ponte levatoio in acciaio, i parapetti del ponte, i bilanceri, il meccanismo di sollevamento del ponte. È quindi previsto un intervento sul pilastro di sostegno, sull’intradosso delle travi di sostegno. E ancora lavori per risanare il dissesto dei baggioli in corrispondenza degli appoggi del ponte in acciaio, oltre all’eliminazione del degrado della pavimentazione e dei parapetti.

Interventi a Cavallino-Treporti

A Cavallino-Treporti sono invece già partiti i lavori di manutenzione di tre attraversamenti pedonali in via Fausta a Ca’ di Valle, ai chilometri 9+540, 9+680 e 9+720 sulla provinciale Jesolana. Gli interventi prevedono il potenziamento degli attuali attraversamenti pedonali attraverso l’installazione di nuovi portali luminosi (in sostituzione degli attuali), la realizzazione di nuove aiuole a protezione dei pedoni e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

«A beneficio della sicurezza»

«La città metropolitana continua i suoi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei ponti provinciali a beneficio della sicurezza degli automobilisti - spiega il consigliere delegato metropolitano Saverio Centenaro - La strada indicata dal sindaco Luigi Brugnaro sta, dunque, venendo perseguita sempre in piena sintonia con i Comuni e con le loro richieste e sollecitazioni».